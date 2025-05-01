Ankara’nın simge yapılarından Atatürk Bulvarı, "Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası" başlığıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. Bu önemli gelişme, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde 2021 yılında kurulan UNESCO Biriminin çalışmalarıyla hayata geçirildi.

UNESCO geçici listesine giren Atatürk Bulvarı hakkında detaylı bilgilere UNESCO’nun resmi sitesinden ulaşılabiliyor.

Mansur Yavaş: “Ankara’nın kültürel mirası için önemli bir adım”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Bulvarı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi.

“Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası için önemli bir adım daha attık. ‘Ankara Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası’ başlığıyla Atatürk Bulvarı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine eklendi. Başkentimizin Unesco Başkentler ağında yer almasında emeği geçen tüm kurumlara, uzmanlara ve akademisyenlere teşekkür ediyorum.”

ABB UNESCO Birimi, kısa filmler ve yayınlarla farkındalık oluşturuyor

2021 yılında kurulan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi UNESCO Birimi, Ankara’nın kültürel ve doğal mirasının korunması amacıyla uzmanlarla iş birliği içinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında, “Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası”, “9. Seyircisi Olmayan Bulvar” ve “10. Zaman Kayması” başlıklı kısa filmlerle Atatürk Bulvarı’nın önemi kamuoyuna aktarılıyor.

Ayrıca birim, 2023 yılında yayımlanan “Ankara’nın Dünya Mirası ve UNESCO Dünya Miras Alanları” kitabında, “Atatürk Bulvarı Üzerinden Cumhuriyet Ankara’sı” bölümüne özel olarak yer verdi. Kitaba ulaşmak için şu bağlantı kullanılabilir:

Ankara’nın Dünya Mirası Kitabı PDF

Muhabir: Zehra Önen

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