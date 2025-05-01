Ankara Başmüdürlüğüne bağlı Atatürk Orman Çiftliği sahasından 5.000 Ton, (±%20 opsiyonlu) ve Çubuk Geçici Alım Merkezinden 3.000 Ton (±%20 opsiyonlu) hububatın Ankara Başmüdürlüğüne (Güvercinlik) karayolu ile taşımasının yaptırılması için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında 24. Maddesi Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulüne göre 08.05.2025 tarih, saat 14.00 'te taşıma ihalesi yapılacaktır.

Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği Ankara Başmüdürlüğünden KDV DAHİL 750,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Ayrıca ayrıntılı bilgiler www.tmo.gov.tr internet sitesinden edinilebilir.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02215135