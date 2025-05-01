Altay, sezonun ilk yarısında Kırklarelispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu ve bu hafta evinde oynayacağı bu karşılaşma, siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Kırklarelispor’a karşı tek galibiyetini 17 Şubat 2013’te deplasmanda 2-1’lik skorla alan Altay, evindeki bu karşılaşmayı kazanarak 4 bin 459 gün sonra Trakya temsilcisine karşı ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Ancak, Altay’ın bu maçta kırmızı kart cezası devam eden oyuncusu Ali Kızılkuyu kadroda yer almayacak. Genç oyuncularla mücadele etmeye devam eden Altay, sahasında alacağı galibiyetle hem moral bulmayı hem de ligdeki son maçını 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Altay, evinde alacağı 3 puanla hem taraftarına veda etmek hem de Kırklarelispor’a karşı tarihindeki ilk ev galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.