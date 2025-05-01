Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilirken şu ifadelere yer verildi:

“Teşekkürler İlarya Zararsız !



Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz.

Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk.

Yolunuz her zaman açık olsun.

Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak.”

Daha Önce Herrera ve Carcaces de Ayrılmıştı

Karşıyaka, daha önce de yabancı oyuncuları olan Kübalı Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile vedalaşmıştı. Yeni sezon öncesi kadroda köklü değişikliklere giden yeşil-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları da hız kazandı.