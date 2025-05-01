Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş” sloganıyla düzenlenen 3. Salomon Çeşme Maratonu, bu yıl 10-11 Mayıs tarihlerinde sporseverlerle buluşacak. Yenilenen rotaları ve üç farklı parkur seçeneğiyle dikkat çeken organizasyon, Çeşme’nin doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde sporculara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

42K, 21K ve 10K parkurlarında gerçekleşecek olan maraton, Salomon’un isim sponsorluğunda ve Argeus Travel & Events’in organizasyonuyla düzenlenecek. Her seviyeden koşucuyu bir araya getirecek yarış, Ege'nin büyüleyici atmosferinde spor ve turizmi buluşturacak.

Üç Farklı Parkur, Tek Heyecan

Maratonun 42 kilometrelik parkuru 11 Mayıs Cumartesi sabahı saat 07.30’da Çeşme Merkez'den başlayacak. Katılımcılar, Şehit Mehmet Mahallesi’ne kadar uzanan güzergâhta 300 metrelik tırmanışı geçerek başladıkları noktaya geri dönecekler. Aynı gün saat 08.00'de başlayacak 21K yarı maraton rotası, Ilıca ve Alaçatı’dan geçerek Çeşme şehir merkezinde sona erecek. 10K parkuru ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi’nden başlayacak ve 91 metrelik tırmanışıyla sporculara fiziksel ve görsel bir meydan okuma sunacak.

‘Koşu Sporuna Gönül Verenlere Desteğimizi Sürdürmeye Devam Ediyoruz’

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, maratonla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yarı maraton olarak başlayan ve bu sene 10K, 21K, 42K’lık parkurlarla maraton koşusu haline gelen yarış, Çeşme’nin eşsiz doğasıyla birlikte, katılımcılara unutulmaz bir koşu deneyimi yaşatacak. Fransa'nın Annecy şehrinde 1947'de kurulan Salomon, açık hava sporlarına olan tutkusu doğrultusunda faaliyet göstermeye başladı. Kış sporları alanındaki başarısının ardından, teknoloji yatırımlarıyla ürün gamını genişleterek koşu sporlarının da önde gelen markalarından biri oldu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koşu sporuna gönül verenlere desteğimizi her zaman sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. 10 yıldır faaliyet gösteren koşu grubumuzla, bir markanın sahip olduğu en uzun süreli ve istikrarlı koşu takımını oluşturduk. Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, farklı meslek gruplarından gelen koşu tutkunlarıyla her hafta sonu yaptığımız antrenmanlarla onların profesyonel yarışlarda başarılı olmasına destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz.”

‘Güçlü Bir Etkileşim Yaratacağına İnancımız Tam’

Kuduoğlu, koşu sporuna verdikleri destekle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Çeşme Maratonu’yla birlikte sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz ve 10’uncu yılımızı kutlayacağımız Cappadocia Ultra Trail ve bu sene 2’ncisi düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail ile patika ve yol koşusu alanlarında da yer almaya ve desteklemeye devam ediyoruz.

Dünyanın dört bir yanından, yaklaşık 80 ülkeden gelen koşucuları ülkemizde ağırlamak ve bunun spor turizmine kattığı değerle katkı sağlamak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu sene üçüncü kez düzenlenecek olan Çeşme Maratonu'nun, zamanla daha fazla insana ulaşarak turizm ve sporda güçlü bir etkileşim yaratacağına olan inancımız tam.”