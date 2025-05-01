Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv bayisinde satış danışmanı olarak çalışan 40 yaşındaki S.E., sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek yaptığı usulsüz araç satışlarıyla milyonlarca liralık dolandırıcılığa imza attı. Borçlarını kapatmak amacıyla müşterilerini yanıltan S.E., olayın ardından intihar etti.

İddiaya göre, S.E. birkaç aydır araç almak isteyen müşterilere piyasa değerinin 200-300 bin TL altında fiyat teklif etti. Satış işlemleri için farklı IBAN numaraları paylaşarak ödemeleri kişisel hesaplara yönlendiren S.E., şirket hesabına girmesi gereken milyonlarca lirayı kendi zimmetine geçirdi. Bazı araçları sahte plakalar ve ruhsatlarla teslim eden danışman, daha sonra iş yeri sahibine durumu itiraf etti. Ailesine bıraktığı mektupta ise “Yaptıklarımın sorumlusu benim, sizi daha fazla zor durumda bırakmak istemiyorum” ifadelerini yazdıktan sonra evinin avlusunda yaşamına son verdi.

Firma yetkilileri, dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasının ardından durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Trafiğe çıkışı yasak olan sahte plakalı 8 araç, polis ekiplerince mağdurlardan geri alınarak yediemin otoparkına çekildi. Polis, dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlatırken, mağdurların para gönderdiği hesaplar da incelemeye alındı.

Mağdurlar Bayi Önünde Toplanarak Tepkilerini Dile Getirdi

Dolandırılan vatandaşlar, otomotiv bayisi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Mağdurlardan Selahattin Nebioğlu, daha önce aynı bayiden 3 kez araç aldığını belirterek, bu kez toplamda 2 milyon 926 bin TL dolandırıldığını söyledi. Nebioğlu, “Aracı 2 milyon 854 bin TL’ye bağladık, üzerine 72 bin TL de aksesuar bedeli verdim. Toplam 2 milyon 926 bin TL ödedim. IBAN’a ödemeyi yaptıktan sonra araç teslim edildi ama sonra polis aradı. Aracın dolandırıcılığa karıştığını söylediler ve geri aldılar” dedi.

Aynı Araç Farklı Kişilere Satılmış

Bir başka mağdur Yakup Çilenti ise aynı aracı sahte evraklarla birden fazla kişiye sattıklarını öne sürdü. Çilenti, “Geçtiğimiz hafta sahte plaka ve ruhsatla bize araç teslim edildi. Dün gece polis gelip aracı geri aldı. Yaklaşık 3 milyon TL zararım var. Dekontlar elimde. Şimdilik 15-20 mağduruz. Firma da kendisinin mağdur olduğunu söylüyor. Biz tüm sorumlulardan şikâyetçiyiz” diye konuştu.