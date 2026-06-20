YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda düzenleniyor. Sınavlar, bugün saat 10.15'te TYT ile başladı. Adana'da da yıl boyu sınavlara hazırlıklanan öğrenciler, TYT'ye girecekleri okullara erken saatlerde geldi. Sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken; aileleri de okul önlerinde dua ederek çocuklarını bekledi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Bazı öğrenciler sınav salonlarına erken gelirken, bazıları ise son dakikalarda yetişmek için adeta zamanla yarıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de sınava geç kalan ya da kimliğini unutanlara, kent merkezinde motorize ekiplerle yardımcı oldu.

Kozan ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne gelen ve sınav öncesinde kimliğini unuttuğunu fark eden bir öğrenci, panik yaşadı. İhbar üzerine polis ekipleri, öğrencinin kimliğini temin edip sınav merkezine ulaştırdı. Ancak tüm çabalara rağmen öğrenci 2 dakika gecikme nedeniyle sınav giriş saatini kaçırdığı için sınava alınamadı.