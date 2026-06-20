AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarını kapsayan “Yurt Dışı Yatırım Anketi” sonuçları açıklandı. Buna göre, 2024 yılında 60,1 milyar dolar olan toplam sermaye pozisyonu, 2025 yılı itibarıyla 69,2 milyar dolara yükseldi.

Yatırımcı ile yurt dışı yatırımlar arasındaki borç ilişkisini de içeren net yatırım pozisyonu ise 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Avrupa Birliği Ülkeleri İlk Sırada

Türk yatırımlarının bölgesel dağılımında Avrupa Birliği ülkeleri öne çıktı. 2 bin 251 yatırımın 846’sı AB ülkelerinde yer alırken, 464 yatırım ise Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa’yı kapsayan “diğer Avrupa ülkeleri” grubunda bulunuyor.

AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 38,3 olarak hesaplanırken, bu bölge aynı zamanda 36,7 milyar dolarlık sermaye pozisyonu ile toplam yatırımların yüzde 53,1’ini oluşturdu.

Bölgesel Dağılım Dikkat Çekti

Diğer bölgelerde ise Yakın ve Orta Doğu Asya 256 yatırım, diğer Asya ülkeleri 246 yatırım ve Kuzey Amerika 220 yatırım ile öne çıktı. Sermaye pozisyonunda Kuzey Amerika ve diğer Asya ülkeleri 3,9 milyar dolar ile benzer seviyelerde yer aldı.

Yakın ve Orta Doğu Asya bölgesi ise 2,8 milyar dolarlık sermaye pozisyonu ile toplam yatırımlar içinde yüzde 4,04 pay aldı.

En Fazla Yatırım Hollanda’da

Ülke bazında en fazla Türk yatırımının bulunduğu ülke Hollanda oldu. 223 yatırım ve 26 milyar 142 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda ilk sırada yer aldı.

Hollanda’yı Jersey bölgesi 4 yatırım ve 4 milyar 787 milyon dolar ile takip ederken, Birleşik Krallık 125 yatırım ve 3 milyar 903 milyon dolarlık yatırım tutarıyla öne çıktı. ABD ise 209 yatırım ve 3 milyar 808 milyon dolarlık sermaye pozisyonu ile listede yer aldı.

Yatırımların Yarısından Fazlası Finans Sektöründe

Türkiye’den yapılan yurt dışı yatırımların sektörel dağılımında finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 62’lik payla ilk sırada yer aldı. Bu alandaki yatırımların büyük bölümünü holding şirketlerinin faaliyetleri oluşturdu.

Finans sektörünü; yüzde 7,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 5,1 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 4,2 ile ana metal sanayi, yüzde 3,8 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 2,9 ile gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yüzde 2,3 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri ve yüzde 1,6 ile inşaat sektörü izledi.

Türkiye’nin yurt dışı yatırım hacmindeki artış, küresel ölçekte ekonomik varlığın güçlendiğine işaret ederken, yatırımların özellikle Avrupa ve finans sektöründe yoğunlaştığı görüldü.