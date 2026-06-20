Ankara Valisi Yakup Canbolat, 'Babalar Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı, kültürün, geleneklerin gelecek nesillere aktarıldığı aile kurumunun, toplumun en sağlam temeli olduğunu belirtti.

Aile kurumunun korunmasında ve geleceğe taşınmasında babaların önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Canbolat, 'Sevgi, fedakarlık ve sorumluluk anlayışıyla ailelerine rehberlik eden babalarımız, aile birliğinin güçlenmesinde, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde ve toplumsal değerlerimizin yaşatılmasında önemli bir paya sahiptir.' ifadelerini kullandı.

Babaların yalnızca ailelerinin geçimini sağlayan kişiler olmadığını aynı zamanda dürüstlüğün, çalışkanlığın, sorumluluk bilincinin ve vatan sevgisinin ilk öğreticileri olduğunu belirten Vali Canbolat, şunları kaydetti:

'Çocuklarına sözleriyle olduğu kadar davranışlarıyla da örnek olan, tecrübeleriyle yol gösteren babalarımız, evlatlarının hayatına yön veren en kıymetli rehberler arasında yer almaktadır. Hayatın her döneminde ailelerinin huzuru ve mutluluğu için çalışan, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri planda tutarak evlatlarının geleceği için emek veren babalarımızın sabrı, özverisi ve karşılıksız sevgisi her türlü takdirin üzerindedir. Bizlere düşen görev ise hayatımız boyunca yanımızda olan, sevgileri ve emekleriyle hayatımıza değer katan babalarımızın kıymetini bilmek, onlara duyduğumuz sevgi, saygı ve vefayı yalnızca bugün değil, her zaman göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve bereket içinde nice güzel yıllar geçirmelerini temenni ediyorum.'