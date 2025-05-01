GONCAGÜL KONAŞ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya gelen Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri, basın açıklaması sonrası Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Konfederasyon Başkanı Osman Kaya, kamu çalışanlarının karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara, düşük ücretlere ve iş güvencesi sorunlarına dikkat çekerek, hükümete verdikleri sözleri tutma çağrısında bulundu. Kaya, “Adil ücret, güvenli çalışma koşulları ve sosyal adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR”

1 Mayıs’ın tarihsel önemine dikkat çeken Kaya, “1886 yılında başlayan ve dünya genelinde yankı bulan bu hareket, işçi sınıfının haklarını savunma konusunda ne denli kararlı olduğunu göstermiştir. Bugün bizler de o mücadelenin mirasçılarıyız.” ifadelerini kullandı.

Emekçilerin sorunlarının devam ettiğini belirten Kaya, “İş güvencesi, adil ücret, onurlu yaşam, iş sağlığı ve güvenliği gibi temel hakların tam anlamıyla sağlanması bizim en büyük önceliğimizdir.” dedi.

“ASGARİ GEÇİM ÜCRETİ İNSANCA YAŞAM KOŞULLARINI SAĞLAMALI”

Kaya, ekonomik kriz ve enflasyon karşısında çalışanların zorlandığını belirterek, “Asgari geçim ücretinin insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde olması en temel talebimizdir.”diye konuştu. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin yoksulluk sınırının üzerinde ücret alması gerektiğini vurgulayan Kaya, “Bu, sosyal adaletin sağlanması ve toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi için kaçınılmazdır.” ifadelerini kullandı.

“FAZLA MESAİ 12 LİRA 80 KURUŞ, ULAŞIM 50 LİRA”

Memurların fazla mesai ücretlerine de değinen Kaya, “Memurların 1 saatlik fazla mesai ücretleri 12 lira 80 kuruştur. 1 ekmek 12,50 liradır. Fazla mesai için kuruma gidiş dönüş en düşük ulaşım ücreti bile 50 liradır. Bu ücret emeğe, alın terine hakarettir.” diyerek, fazla mesai ücretinin en az 400 TL olması ve hafta sonlarında %100 artırımlı uygulanması gerektiğini söyledi.

3600 EK GÖSTERGE, KADEME EMEKLİLİK, SEYYANEN ZAM…

Hükümete verdikleri sözleri tutması yönünde çağrıda bulunan Kaya, şu talepleri sıraladı:

- “Cumhurbaşkanı seçiminden önce sözü verilen, 1. dereceye gelen her kamu çalışanına 3600 ek gösterge verilmesi sözü bir an önce tutulmalıdır.”

- “Sözleşmeli istihdam süresi 3+1 yıldan 1+1 yıla düşürülmeli, eş, sağlık, aile mazeret ve becayiş hakları tanımlanmalıdır.”

- “2023 Temmuz ayında ödeneceği söylenen ve bugün 20 bin liraya ulaşan seyyanen zam, emeklilerimize iade edilmelidir.”

- “08/09/1999 öncesi işe girenler emekli edilirken, 1 gün sonra işe girenlerin 17 yıl sonra emekli olması adaletsizdir. Kademeli emeklilik sistemi getirilmelidir.”

- “Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel eğitim durumlarına uygun kadrolara atanmalı ve bu sınıf devlet memurluğu kapsamından çıkarılmalıdır.”

“BAYRAM İKRAMİYESİ MEMURA DA VERİLSİN”

Bayram ikramiyelerinin yalnızca işçilere ve emeklilere değil, memurlara da ödenmesi gerektiğini belirten Kaya, “Bunun için gerekli yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.”dedi.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR, KADINLARA EŞİT HAKLAR”

Kadın çalışanların işyerlerinde karşılaştığı ayrımcılık ve taciz sorunlarının çözülmesini isteyen Kaya, “Kadınların eşit hak ve fırsatlara sahip olması için yasal düzenlemeler yapılmalı, farkındalık artırılmalıdır.” dedi. Çocuk işçiliğine karşı da net tavır alan Kaya, “Her çocuğun eğitim alması ve sağlıklı ortamda büyümesi sağlanmalıdır.” diye konuştu.

“EMEĞİN GÜCÜYLE DAHA GÜZEL YARINLAR İNŞA EDECEĞİZ”

Kaya, açıklamalarına, “Bugün Türkiye’de iki memur çalışıp yoksul olamıyorsa, dört asgari ücretli yoksul olamıyorsa, altı emekli maaşlarını birleştirip yoksul olamıyorsa; anneler, babalar, gençler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, orada adil ücret yoktur. Bu nedenle tüm emekçilerimize yoksulluk sınırı üzerinde ücret verilmesini ısrarla talep ediyoruz. Emeğin gücüyle daha güzel yarınlar inşa edeceğimize olan inancımızı yineliyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.” sözlerini ekleyerek son verdi.