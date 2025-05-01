İnci Taneleri dizisi, Dilber dansıyla uzun süre gündemde kaldı. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği dizi, yoğun tempoya dayanamayıp 45. bölümde final yapma kararı almıştı. Ancak Kanal D, dizinin devam etmesini istedi ve yapım şirketi BKM ile yapılan anlaşmanın ardından İnci Taneleri'nin yeni bölümleri ekranlara gelmeye devam edecek.

İnci Taneleri Dizisi Devam Ediyor: Kanal D Yeni Sezon İçin Tarih Belirlemek İstiyor

İnci Taneleri dizisiyle büyük başarı yakalayan ekip, yaz sezonunda Şenol Sönmez'in yönetmenliğinde Netflix için 8 bölümlük Organize İşler dizisini çekecek. Yeni projeyle birlikte gözler İnci Taneleri dizisinin 3. sezonuna çevrildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Organize İşler projesinin çekim takviminin netleşmesinin ardından İnci Tanelerinin yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Kanal D ise dizinin 3. sezonuna Eylül ayında başlamayı planlıyor. Kanal yönetimi ve yapım ekibi şu anda yeni sezon takvimi için görüşmelerini sürdürüyor.

İnci taneleri ise 2. sezonla dizinin finalini yapmak niyetindeydi ancak Yılmaz Erdoğan ekibin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.