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Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şubesi, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı münasebetiyle “Sessiz Direniş” başlattı.

Sendikaya bağlı işçiler, 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Yunus Marmaray durağından, Kartal Meydanı’na doğru gerçekleştirilen “Sessiz Direniş” adını verdikleri kortej yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Yürüyüşte şu açıklamalara yere verildi: “1 Mayıs’ta bir kez daha alanlardaydık. Gürültünün değil, kararlılığın sesi olduk. Sloganlarımızı sessizliğimizde, taleplerimizi duruşumuzda taşıdık. Çünkü biz biliyoruz ki emek en güçlü kelimedir. Ve en derin çığlık, sessiz bir direnişte yankılanır. Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şubesi olarak, Yaptığımız işin karşılığı olan Adil bir ücret, insan onuruna yakışır çalışma koşulları, savunma sanayii pirimi, vergide adalet, reel enflasyon oranlarıyla ve güvenceli bir gelecek için yürüdük. Birliğimizden doğan gücümüzle, emeğin hak ettiği değeri alana dek susmayacağız. Bugün sessizdik, ama asla teslim olmadık. Emeğin bayramı kutlu olsun! Üyelerimiz, Kurul ve Kadro arkadaşlarımız konfederasyonlara sesimizi duyurma noktasında bireysel çabalarıyla da öne çıktılar. Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'a da taleplerimizi ilettik.”