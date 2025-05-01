Iğdır’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Kars Caddesi Dörtyol mevkiinde yaşanan olayda, Filiz A.'ya ait olduğu öğrenilen 10 ADK 637 plakalı otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükseldi. Kısa sürede alevlere dönüşen yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Vatandaşlar, yangının diğer araçlara sıçramaması için önlem alarak park halindeki aracın önünde bulunan bir başka otomobili caddenin ortasına doğru iterek güvenli bir mesafeye çekti. Yangına yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiye ekipleri gelene kadar alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Ancak çıkan yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yapılan ilk incelemelere göre, yangının çıkış nedeninin araçtaki elektrik kontağı arızasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşların duyarlılığı sayesinde yangının daha büyük bir felakete dönüşmesi önlendi.