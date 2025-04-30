Fethiye ilçesinde bir yavru yaban domuzu, yiyecek aramak için çarşıya indi. Yavru yaban domuzunun bir iş yerine girmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın tanıklarından Ahmet Akan, “Yavru domuzlar çok sevimli ama bu kadar yakına gelmeleri bizi endişelendiriyor” dedi. Hüseyin Gökçe ise “Sesleri duyunca hemen telefonumun kamerasını açtım ve kayda aldım” diyerek olayı görüntülediğini ifade etti.

Yetkililer, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesinin artabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.