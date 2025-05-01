Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerini etkisi altına alacak kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ve yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’in doğu ilçelerinde güney yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi, toz savrulması gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’da birkaç gündür etkili olan toz taşınımının da devam edeceği belirtildi. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, toz taşınımının sebep olabileceği görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı başta solunum rahatsızlığı olan bireyler olmak üzere herkesin önlem alması gerektiğini hatırlattı. Özellikle kronik hastalığı bulunanların, yaşlıların ve çocukların bu süreçte dış ortamda uzun süre kalmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji, vatandaşları güncel hava durumu tahminlerini takip etmeye, ilgili kurumların yapacağı uyarılara kulak vermeye çağırdı.