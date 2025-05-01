Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sonsöz Gazetesine özel 1 Mayıs mesajı verdi. Enginyurt;

''1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ama bugünkü 1 Mayıs milletin uyanış bayramı, yeniden bir devin ayağa kalktığı bir 1 Mayıs. Haksızlığa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa direnişin bir sembolü 1 Mayıs.

Bu 1 Mayıs saraya bir ihtardır. 1 Mayıs’ta işçiler, halk meydanda diyor ki ‘Milletin sesinin duy, hukuksuzluğa son ver, demokrasiyi, özgürlüğü ayaklar altına alma. Biber gazı sıkma, gençleri joplama, insanları tutuklama.’ Dolayısıyla bu 1 Mayıs çok güzel bir 1 Mayıs, kutlu olsun.'' dedi