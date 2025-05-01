Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idman, Erdemli Atış Poligonu’nda 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda, hava topu, dar alan çalışmaları ve taktik çalışmaları yapıldı.

Hatayspor, yarın yapacağı son antrenmanla Başakşehir maçına yönelik çalışmalarını tamamlayacak. Bordo-beyazlı ekipte, Aboubakar ve Lamine Diack’ın sakatlıkları devam ederken, Joelson Fernandes ise kart cezası nedeniyle bu önemli maçta görev alamayacak.

Hatayspor, Başakşehir karşısında alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Takım, çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ederken, teknik heyet ve futbolcuların maç öncesi moralleri yüksek görünüyor.