Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda 1’inci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pist bugün hizmete alındı. İlk sefer ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay’a gerçekleştirildi” dedi.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nda yapılan 1’inci etap çalışmaları kapsamında yardımcı pist, taksi yolları ve apron hizmete açıldı. Uraloğlu, tamamlanan çalışmalarla havalimanının uçuşlara tekrar başladığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, pist ve apron dışında regülatör binası, ısı merkezi ve yeni taksi yollarının inşasının tamamlandığını ifade etti. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmı kullanıma açıldı.

1’inci etap ile tarifeli uçuş sayısı da artırıldı. Haftalık sefer sayısı 21’den 52’ye yükseltilerek 2,5 kat artırıldı. İlk etap kapsamında İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa ile birlikte İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da Hatay’a eklendi.

Bakan Uraloğlu, ana pist yenileme, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.