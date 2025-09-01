Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, bu yıl Mevlid-i Nebi’nin yalnızca bir hafta değil, bir yıl boyunca “Doğumunun 1500’üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed” temasıyla ulusal ve uluslararası etkinliklerle kutlanacağını duyurdu.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında geniş katılımlı etkinlikler düzenleyeceğiz” diyen Erbaş, programların çeşitli kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medya iş birliğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

“Yıl Boyunca Etkinlikler Düzenlenecek”

Ali Erbaş, 1500’üncü yıl vesilesiyle yapılacak etkinliklerin amacını, Peygamber Efendimizin çağlar üstü rehberliğini yeniden hatırlatmak ve toplumun her kesimine ulaştırmak olarak açıkladı.

Etkinlikler kapsamında;

Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik eğitim seminerleri, yarışmalar ve sergiler,

Siyer temalı roman, hikâye, şiir, karikatür ve geleneksel sanat yarışmaları,

Fotoğraf sergileri, hadis dersleri ve sosyal sorumluluk projeleri,

Kimsesiz çocuklara, yaşlılara, engelli bireylere ve genç mahkûmlara yönelik siyer eğitimleri,

81 ilde izcilik kampları düzenlenecek.

“Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Öne Çıkacak”

Mevlid-i Nebi Yılı’nda işlenecek ana konulardan birinin “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” olduğunu belirten Erbaş, Hz. Muhammed’in örnek aile hayatının daha yakından tanıtılacağını ifade etti.

Erbaş ayrıca günümüzde aile kurumunun sosyal medya ve küresel etkileşim ağları üzerinden yayılan yanlış algılarla tehdit altında olduğunu belirterek, “Aileyi ve fıtratı koruma konusunda daha büyük bir hassasiyet ve gayret gerekiyor” dedi.