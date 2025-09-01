İzmir’de simit fiyatlarına zam geldi. Uzun süredir 15 TL’den satılan İzmir’in meşhur gevreği, İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından alınan kararla 20 TL oldu. Yeni fiyat, 3 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Temmuz ayında yapılan zam talebini değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu, dosyayı Ticaret Bakanlığı’na iletti. Bakanlık onayının ardından gevrekte fiyat artışı resmileşti.

“Esnafın ayakta kalması için zorunlu oldu”

Oda tarafından yapılan açıklamada, İzmir simidinin (gevrek) yalnızca bir yiyecek değil, kentin kültürünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Ancak artan maliyetler nedeniyle fırıncıların zararına satış yapmak zorunda kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar zam taraftarı olmadık. Fakat üretimden kopmamak ve geleneği yaşatmak için bu artış kaçınılmaz hale geldi. İzmir’de gevrek kültürünün devamı için üreticinin ayakta kalması şart.”