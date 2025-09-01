Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, bu yıl alışılmışın dışında detaylarla gündeme geldi. Törenin kapanışında askeri marşların yerini dizi müziği alırken, uzun yıllardır sürdürülen bazı geleneksel unsurların da programda bulunmaması dikkat çekti.

Törende Geleneksel “Kılıç Çatma” Yer Almadı

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre, mezuniyet törenlerinde uzun süredir uygulanan “kılıç çatma” ritüeli bu yıl programda yer almadı. Geçtiğimiz yıl törende yapılan uygulama kamuoyunda gündem olmuş ve sonrasında idari soruşturmalarla sonuçlanmıştı.

Dizi Müziği Törenin Kapanışında Çalındı

Törenin kapanış bölümünde, askeri marşlar yerine TRT yapımı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin jenerik müziği seslendirildi. Video kayıtlarında yaklaşık 50 saniye süren müzikte “Türk, böyle ölür” ve “Kartal gibi uç, bulutlar seni bekler” gibi sözlerin yer aldığı görüldü.

Mezuniyet Törenine Yoğun Katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende 928 Kara Harp Okulu, 278 Deniz Harp Okulu ve 199 Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere toplam 1.405 teğmen mezun oldu. Dereceye giren öğrencilere diplomaları Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verildi. Törene Azerbaycan, KKTC, Somali, Gambiya ve Moldova’dan da temsilciler katıldı.