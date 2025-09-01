Yapımcılığını Mehmet Uslu ve Onurcan Taş'ın üstelendiği, Sadık Şendil'in kaleme aldığı '7 Kocalı Hürmüz Müzikali'nde, oyuncu kadrosunda Ozan Güven'in de yer aldığını, Çağla Şıkel'in açıklaması üzerine sosyal medyadan tepkiler yağdı. Tepkilerin gerekçesi olarak ise Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alması gösterildi.

Günay Karacoğlu'ndan destek mi geldi?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tepkilerin gelmesiyle Ozan Güven projeden ayrıldı. Güven'in müzikalden ayrılmasına gösterilen tepkilere karşı koyamayan usta oyuncu Günay Karacaoğlu da projeden ayrılma kararı aldı. Karacaoğlu'nun yerine Şeyla Halis gelirken, Güven'in yerine ise Sarp Bozkurt dahil oldu.