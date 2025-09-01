Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 1 Eylül’de sona eren adli tatil sonrası Türkiye’nin adalet sistemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mutlu, vatandaşların da, adalet çalışanlarının da mevcut sistemden memnun olmadığını vurgulayarak kapsamlı bir hukuk reformu çağrısı yaptı.

“VATANDAŞ DA, HÂKİM VE SAVCILAR DA DERTLİ”

Mutlu, davaların yıllarca sürdüğünü, hâkimlerin günde onlarca dosya, savcıların ise yüzlerce başvuru ile boğuştuğunu hatırlatarak, “Nasıl ki hasta doktordan derman bekler, bugün de millet adliyeden adalet bekliyor. Ancak adliyelerin hâli ortada. Vatandaş da adliye mensupları da şikâyetçi” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN TEMELİ ADALETTİR”

Adaletin milletin en kıymetli hazinesi olduğunun altını çizen Mutlu, “Devletin temeli adalettir. Ancak halkımız adalete güvenini kaybetti. Artık sadece vatandaşın değil, hâkimlerin, savcıların ve adliye çalışanlarının da sorunlarını dinlemek zorundayız. Çünkü belli ki onlar da en az vatandaş kadar dertli” dedi.

“GEÇİKMEYE TAHAMMÜL YOK”

Türkiye’nin acil bir hukuk reformuna ihtiyaç duyduğunu belirten Yerli ve Milli Parti lideri Mutlu, “Türkiye’nin gecikmeye tahammülü yoktur. Tüm siyasi partiler, farklılıklarını bir kenara bırakarak milletin adalet beklentisini karşılayacak kapsamlı bir reformu el ele hayata geçirmek zorundadır” şeklinde konuştu.