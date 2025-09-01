Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, bu yıl 2–5 Eylül tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gören fuar, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi farklı coğrafyalardan katılımcıları ağırlayacak.

WorldFood İstanbul, gıda sektöründe yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları yaratmayı hedeflerken, fuar süresince gerçekleştirilecek oturumlar ve panellerle sektör profesyonellerine yol gösterecek. Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “33. WorldFood İstanbul, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir platform değil; aynı zamanda sektörün gelişimine yön veren bir buluşma noktasıdır. Katılımcılarımıza bilgi paylaşımı ve inovasyon odaklı etkinlikler sunuyoruz” dedi.

FOOD ARENA Etkinlikleri:

Fuar boyunca 4 ana tema altında 30’dan fazla tematik etkinlik düzenlenecek. FOOD ARENA sahnesinde 80’den fazla sektör öncüsü, iklim dostu çözümlerden yapay zekâ destekli gıda inovasyonlarına, yeni nesil tarımdan etik üretime kadar pek çok konuyu tartışacak.

2 Eylül Salı: ‘Büyük Resim: Gıda ve Tarımın Uyanışı’ – küresel ve yerel trendler, tedarik zinciri kırılganlıkları ve gıda güvenliği ele alınacak.

3 Eylül Çarşamba: ‘Gezegenin Tabağı: İklim Dostu Akıllı Gıda’ – onarıcı tarım, sürdürülebilir üretim ve dayanıklı gıda modelleri masaya yatırılacak.

4 Eylül Perşembe: ‘Geleceğin Kodu: Veriden Tabağa’ – dijital tarım ve biyoteknolojik üretim yöntemleriyle gıdanın geleceği şekillenecek.

5 Eylül Cuma: ‘Girişimcinin Mutfağı: Yarın Ne Yiyeceğiz?’ – tüketim alışkanlıkları ve yeni trendler tartışılacak.

Master Class ve Tematik Fuar Turları:

Fuarda, protein bazlı beslenme, iklim dostu üretim, tatlı ve fırın ürünleri, yeni nesil içecekler gibi başlıklarda rehber eşliğinde tematik turlar düzenlenecek. Katılımcılar, alanında uzman isimlerden ürün deneyimleri ve sunumlar alma fırsatı bulacak.

Food Tech Garage:

WorldFood İstanbul, start-up’ları gıda sektörüyle buluşturan Food Tech Garage programıyla yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilere odaklanıyor. Kök Project ve Yeni Çiftçi Platformu iş birliğinde gerçekleşecek programda, gıda üretimi, tarım ve enerji alanlarında verimlilik sağlayan çözümler sunulacak.

Şefler ve Etkinlikler:

MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Fireroom Foods Kurucu Şefi Hazer Armani, ünlü şef ve yazar Refika Birgül, Yemek Tasarımcısı Ceyda Artun gibi isimler, fuarın mutfak köşesinde özel söyleşiler ve atölyelere katılacak.

WorldFood İstanbul, “Doğadan Dijitale, Tohumdan Tabağa: Gıda Uyanıyor” temasıyla hem sektör profesyonellerine hem de yeni girişimcilere ilham veren bir ekosistem olarak öne çıkıyor.