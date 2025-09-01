Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki programı kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Balıkesir milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, "Balıkesir'in bereketli topraklarında, kıymetli Balıkesirlilerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zor günde olduğu gibi bu süreçte de dayanışma içinde yaralarımızı sarıyor, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaçların karşılanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Balıkesir'in tarihi, doğal güzellikleri ve üretken insanlarıyla önemli bir şehir olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Tarımdan sanayiye, turizmden kültüre kadar pek çok alanda güçlü bir potansiyele sahip. Bakanlık olarak bu potansiyeli desteklemek, Balıkesir'in ihtiyaçlarına uygun adımlar atmak için buradayız. Balıkesir'in gelişimine katkı sunacak projeleri yakından takip ediyor, kurumlarımızın çalışmalarını yerinde inceliyor ve vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmaya özen gösteriyoruz. 2025 Aile Yılı çalışmaları kapsamında da amacımız, her kesimin hayatına dokunacak adımlar atmaktır" dedi.

'BALIKESİR'E 237,8 MİLYARLIK YATIRIM'

Son 23 yılda Balıkesir'e yapılan yatırımlara değinen Bakan Göktaş, "Balıkesir'de 237,8 milyar liralık yatırım hayata geçirildi. Bakanlığımızın yatırım ve destekleri ise 13,5 milyar liraya ulaştı. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara destek sağlayan toplam 42 kuruluş ile hizmet veriyoruz. 7 Sosyal Hizmet Merkezi vatandaşlara doğrudan destek sağlıyor. ASDEP kapsamında 2025 Ocak ayından bu yana 10 bin 62 haneye olmak üzere toplamda 86 bin 626 hane ziyaret gerçekleştirdik. 8 Aile Destek Merkezi (ADEM) ile kadın ve gençlere mesleki beceriler kazandırıyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ekonomik ve psikososyal destek sunuyoruz. Böylece çocukların ailelerinin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Bin 885 çocuk bu destekten yararlanıyor. Ocak 2025'ten bu yana SED için 90,2 milyon lira kaynak aktarıldı. 'Evde Bakım Yardımı'ndan ise Balıkesir'de 5 bin 907 vatandaşımız yararlanıyor" diye konuştu.

Ailenin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Bakan Göktaş, "Aile, toplumun en sağlam kalesi ve geleceğimizin teminatıdır. Ancak günümüzde kentleşme, dijitalleşme, bireyselleşme ve küresel akımlar aileyi zayıflatmaktadır. Bu nedenle aileyi merkeze alan politikaları güçlendiriyor ve tüm toplumu kapsayan bir seferberlik başlatıyoruz. Bugüne kadar 142'si Balıkesir'de olmak üzere 9 bin 488 etkinlik düzenledik" dedi.

'ÖNEMLİ DESTEK SAĞLIYORUZ'

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik de önemli hizmetler sunduklarını belirten Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın finansmanıyla faaliyet gösteren 7 özel engelli bakım merkezinde 694 engelli birey, 2 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ise 262 yaşlı birey hizmet alıyor. Evde Bakım Yardımı ile engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza önemli destek sağlıyoruz. Balıkesir'de bu hizmetten 5 bin 907 kişi faydalanıyor. Ocak 2025'ten bugüne Evde Bakım Yardımı için 432,4 milyon lira kaynak aktarılmış durumda. Ayrıca 21 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla devletimizin şefkat eli her haneye ulaştırılıyor. Ocak 2025'ten bu yana sosyal yardımlar için 1,67 milyar lira kaynak sağlandı. 2002-2025 yılları arasında 2 yatırım projesi tamamlandı. Balıkesir Kepsut, Edremit ve merkezde 1 engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi, 1 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 1 sosyal hizmet merkezi ve il müdürlüğü hizmet binasının çalışmaları sürüyor."

'SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ'

"2025 yılı, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edilmiştir. Aile, toplumun en sağlam kalesi ve geleceğimizin teminatıdır" diyen Bakan Göktaş, "Ancak günümüzde kentleşme, dijitalleşme, bireyselleşme ve küresel akımlar aileyi zayıflatmaktadır. Demografik değişimler, dijital bağımlılıklar ve aile içi iletişim sorunları aile kurumunu tehdit etmektedir. Bu nedenle aileyi merkeze alan politikaları güçlendiriyor ve tüm toplumu kapsayan bir seferberlik başlatıyoruz. Aile yapısını ve demografiyi güçlendirecek çalışmalarla, küresel risklere karşı dirençli politikalar geliştiriyoruz. Özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve medya kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Çeşitli indirim ve avantajlarla ailelere destek oluyoruz. 81 ilde düzenlediğimiz programlarla ailenin önemini vurguluyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Bugüne kadar 142'si Balıkesir'de olmak üzere toplam 9 bin 488 etkinlik gerçekleştirildi. Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 1478'i Balıkesir'den olmak üzere toplam 151 bin 514 genç çift başvuru yaptı. Gençlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Doğum destek sistemi kapsamında 3 bin 844'ü Balıkesir'de olmak üzere 383 bin 691 anneye doğum yardımı sağlandı. Bunun için Balıkesir'de 30,1 milyon lira, ülke genelinde ise 3,5 milyar liralık ödeme yapıldı. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' politikasıyla da evliliği ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran uzun vadeli destekler hayata geçiriliyor" dedi.

'81 İLDE KARDEŞLİK SOFRASI'

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldikleri 'Kardeşlik Sofraları'na da değinerek, "81 ilde 'Kardeşlik Sofraları' kurarak şehit yakınları ve ailelerle bir araya geliyor, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bugün Balıkesir'de de bu kapsamda bir toplantı gerçekleştirdik. Bu sofralar, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatırken gazilerimizin kahramanlıklarını da yüceltiyor. 'Terörsüz Türkiye' hayalini gerçekleştirmek için toplumumuzu güçlendiriyor, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın her an ulaşabileceği güçlü bir hizmet ağı kuruyor, devletimizin şefkat elini Balıkesir'in her hanesine ve sokağına ulaştırıyoruz. Bunu yaparken Türkiye'nin geleceğini de inşa ediyoruz. Hep birlikte Balıkesir'in gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)