Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı ikinci çeyrek GSYH verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansına dikkat çekti. Yılmaz, “Yüksek büyüme performansımızla, 2025 yılı verileri açıklandığında Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ülkemizin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceği tahmin edilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %4,8 oranında büyüme kaydettiğini, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyümenin ise %1,6 olduğunu açıkladı. Yılmaz, “Türkiye ekonomisi küresel ve bölgesel gerilimlere rağmen OECD ve avro bölgesi ülkelerinden pozitif ayrışarak dayanıklılığını bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“20 Çeyrektir Kesintisiz Büyüyoruz”

Yılmaz, Türkiye’nin 20 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı sergilediğini vurguladı. 2025 yılı ikinci çeyrek büyümesinde sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerindeki pozitif görünümün belirleyici olduğunu aktaran Yılmaz, özellikle inşaat sektörünün %10,9 büyüme ile dikkat çektiğini belirtti.

Toplam tüketimde %3,5, sabit sermaye yatırımlarında ise %8,8 büyüme kaydedildiğini açıklayan Yılmaz, “Makine-teçhizat yatırımları %9,3 artarken, kamu tüketimi %5,2 oranında azaldı. Bu tablo, enflasyonla mücadelede aldığımız tedbirlerin ve mali disipline verdiğimiz önemin bir göstergesidir” dedi.

“İşsizlik Tek Haneli Seyrini Koruyor”

2025’in ilk yarısında GSYH’nin %3,6 büyüdüğünü kaydeden Yılmaz, iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu ve işsizlik oranının 2 yıldır tek hanede seyrettiğini ifade etti. Yılmaz, “2025’in ilk yarısında iş gücü ödemelerinin milli gelire oranı %35,9 ile tarihi zirveye ulaşmıştır” dedi.

TÜİK Revizyonu: Daha Güvenilir GSYH Verileri

Cevdet Yılmaz, TÜİK’in ulusal hesap sisteminde yaptığı revizyona da değindi. Yapılan güncellemeyle Türkiye’nin GSYH hesaplamalarının uluslararası standartlara uyumlu hale geldiğini söyleyen Yılmaz, “Bu sayede daha güvenilir ve karşılaştırılabilir veriler üretilmiştir” diye konuştu.

Revizyon sonrasında 2024 yılı kişi başına milli gelir 15 bin 325 dolar, 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ise yaklaşık 17 bin dolar seviyesine yükseldi. Yılmaz, “Türkiye ekonomisi, yüksek büyüme performansıyla 2025 verileri açıklandığında Dünya Bankası kriterlerine göre yüksek gelirli ülkeler sınıfına dahil olacaktır” ifadelerini kullandı.