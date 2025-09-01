Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesinde yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti. Erdoğan, “Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur” dedi.

Erdoğan, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, “63 binden fazla Gazzeli’nin katledildiği bir ortamda, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olunamıyorsa hepimizin başını iki elimizin arasına alıp düşünmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler’in küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacağız”

Konuşmasında Suriye’de kalıcı barış ve istikrar için yeni bir dönemin başladığını söyleyen Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle yeniden ayağa kalkması, tüm bölgemizin yararınadır. Komşumuzun güvenliğini tehdit eden her girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Güney Kafkasya ve Orta Asya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kafkasya ve Orta Asya’da barış, istikrar ve refah için atılan adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yürütülen çalışmaların bölgesel istikrara katkı sağladığını vurguladı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin enerji güvenliği, ulaşım ve stratejik altyapı projelerinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Doğu-Batı Orta Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleriyle geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz. Bizim vizyonumuz, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözüldüğü, ekonomik kalkınmanın ve toplumların refahının öncelendiği bir dünya düzenidir” ifadelerini kullandı.