İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu için yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Gülibrahimoğlu hakkında Interpol kırmızı bülten talebi kabul edilerek işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA