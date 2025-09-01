Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Güz Dönemi kapsamında başkentli üreticilere yönelik mazot desteği programını hayata geçirdi. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla sunulan bu destekle, çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, destekten yararlanmak isteyen üreticilerin bazı şartları karşılaması gerekiyor. Buna göre:

Üreticinin kendi adına kayıtlı traktör ruhsatına sahip olması,

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunması,

En az 5 dekar, en fazla 20 dekar tarım arazisine sahip olması gerekiyor.

Destekleme kapsamında belirlenen kriterleri taşıyan üreticilere, güz dönemi için belirlenen miktarda mazot yardımı yapılacak. Uygulamanın, özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilerin üretim süreçlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer vererek, desteklerin artarak devam edeceğinin sinyalini verdi.

Mazot desteği başvurularına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belediyenin resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.