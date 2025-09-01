Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayacak Dörtyol-Hassa demir yolu ve otoyol projesine 1,55 milyar euro dış finansman sağlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında finansman anlaşmasının imzalandığını belirtti. Finansmanın İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası’na bağlı İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların katılımıyla sağlandığını aktaran Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın onayının ardından en kısa sürede yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız” dedi.

İskenderun-Gaziantep Ulaşımı Kısalacak

Projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi’nden Amanoslar’ın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep’e hem kara hem de demir yoluyla doğrudan ulaşım sağlanacak. Uraloğlu, Dörtyol-Hassa hattının İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacağını ve İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayarak Akdeniz’e erişimi kolaylaştıracağını ifade etti.

4 Şeritli Otoyol ve Demir Yolu Tünelleri İnşa Edilecek

Proje kapsamında 55 kilometrelik demir yolu ve 25 kilometrelik otoyol inşa edilecek. Bakan Uraloğlu, “Bir demir yolu tüneli ve 2 gidiş-2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli 2 otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları altından geçecek tüneller, 3 farklı tüpten oluşacak ve her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Proje iki etap halinde uygulanacak; ilk etap tünel yapımını kapsayarak Hassa kavşağında sona erecek. Kara yolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan Dörtyol Kavşağı’na bağlanacak, Amanos Dağları altından geçerek mevcut kara yoluna entegre edilecek” dedi.

Hatay’ın Lojistik ve Ekonomik Potansiyeli Artacak

Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı ile 25 kilometrelik demir yolunun yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesi oluşturacağını belirtti. Yeni hat, bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretimi ve turizm başta olmak üzere pek çok sektörde hareketlilik sağlayacak.

Dörtyol-Hassa projesi ile mevcut güzergah mesafeleri de önemli ölçüde kısalacak: Kilis-Osmaniye-İskenderun hattı 235 kilometreden 38,3 kilometreye, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol hattı 77,3 kilometreden 15,27 kilometreye ve Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol hattı 121 kilometreden 20,6 kilometreye inecek. Ayrıca Dörtyol-Kırıkhan-Hassa hattı 78,8 kilometreden 53,4 kilometreye, Payas-Fevzipaşa hattı ise 84 kilometreden 29,6 kilometreye kısalacak.