MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, 2025-2026 Adli Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağımsız ve tarafsız yargının önemine dikkat çekti. Yıldız, adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının hukuk bilgisi, vicdanı, ahlakı ve aklıyla Türk Milleti adına yargı hizmetlerini yürüttüğünü belirtti.

Yıldız, yargılamalarda suçsuzluk karinesinin esas alındığını, şüpheden sanığın faydalandığını ve kimsenin kendini suçlamaya zorlanamayacağını vurguladı. Duruşmaların sözlü, aleni ve hakkaniyete uygun biçimde yapılmasının, davaların makul sürede sonuçlanmasının, delillerin doğrudan değerlendirilmesinin ve insan haklarına saygının sağlanmasının temel prensipler olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Yıldız, adil yargılanma hakkının korunması, kırılgan gruplara yönelik onarıcı adaletin güçlendirilmesi, yargı hizmetlerine eşit ve kolay erişimin sağlanması ile hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin uygulanmasının devletin görevi olduğunu kaydetti. Tutuklamanın ise geçici ve dikkatle uygulanması gereken bir tedbir olduğunu belirten Yılmaz, kişinin özgürlüğü ve güvenliğini sınırlayan bu önlemin çok sıkı şartlarda uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

