Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açıklama yapan Ankara Barosu, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkının yaşamsal önemi üzerine dikkat çekici mesajlar verdi. Baro, “Adalet yalnız mahkemelerin değil, toplumun ortak vicdanıdır” ifadeleriyle başladığı çağrısında, yargı sisteminde yaşanan sorunlara kapsamlı biçimde değindi.

Baro açıklamasında, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma makamının sistematik baskılara maruz kaldığını vurgularken, yürütmenin yargı süreçlerine müdahalesi, mahkeme kararlarının uygulanmaması ve keyfi tutuklama pratiklerinin hukuka olan güveni zedelediğini belirtti. “Tutuklama tedbiri bir ceza aracına dönüştürülmüş durumda” denilen açıklamada, yalnız avukatların değil, gazetecilerin, öğrencilerin ve seçilmiş belediye başkanlarının da keyfi uygulamaların hedefi haline geldiği vurgulandı.

Barolara Müdahale Hukuka Saldırıdır

Açıklamada baroların özerkliğine yönelik müdahaleler de eleştirildi. Baroların ifade özgürlüğünü kullandıkları için hedef alınmasının ve yönetimlerine müdahale edilmesinin, demokratik meşruiyeti zedelediği ifade edildi.

Avukatlar İçin Ekonomik ve Mesleki Güvence Talebi

Meslektaşlarının hem ekonomik koşullar hem de mesleki baskılar nedeniyle ciddi bir varoluş mücadelesi verdiğini belirten Ankara Barosu, avukatların güvenceden yoksun bırakılmasının adil yargılanma hakkını da imkânsız hale getirdiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, kontrolsüzce açılan hukuk fakültelerinin mesleğin niteliğini tehdit ettiğine dikkat çekilerek, hukuk eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Yargı Reformu Stratejisi’ne Vurgu

Ankara Barosu, 23 Ocak 2025’te açıklanan 2025–2029 Yargı Reformu Stratejisi’nde yer alan avukatlara yönelik hedefleri olumlu bulduklarını, ancak bu hedeflerin hayata geçirilebilmesi için toplumda hukuka güvenin yeniden tesis edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. “Yeni yasalar kadar mevcut yasaların da eksiksiz uygulanması gerekir” denilen açıklamada, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve toplantı hakkının güvence altına alınması çağrısı yapıldı.

“Adalet Mücadelesi Tüm Yurttaşların Mücadelesidir”

Ankara Barosu, yeni adli yılın yalnızca hakim, savcı ve avukatların değil, bütün yurttaşların adalet mücadelesi yılı olması gerektiğini belirtti. Açıklamanın sonunda, bağımsız yargının güçlendiği, baroların özerkliğinin güvence altına alındığı ve herkesin adaletle buluştuğu bir yıl dileğinde bulunuldu.