Ankara’da ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren başlatılan tek tip kıyafet uygulamasına geçiş sürecinde, öğrencilere ve ailelere destek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sağlanıyor.

ABB, sosyal destek alan 103 bin 953 öğrenci için toplam 103 milyon 953 bin TL desteği velilerin Başkent Kart hesaplarına yatırdı. Yapılan bu ödeme ile veliler, okul kıyafetlerini istedikleri yerden temin edebilecek.

Belediye, kıyafet desteğinin yanı sıra hâlihazırda öğrencilere yönelik kırtasiye, servis, abonman, kantin ve sınav desteklerini de sürdürüyor.

Önceki yıl ilkokula başlayan 13 bin 764 öğrenciye kıyafet desteği sağlayan ABB, tek tip kıyafet uygulamasının ardından destek kapsamını ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletti. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, öğrencilerin yalnızca okul kıyafetleri için kullanabileceği 1.000 TL’lik ödeme velilerin Başkent Kart hesaplarına aktarıldı.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, destek programıyla ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti. Şahin, “Her çocuğumuzun eşit imkanlarla okul yoluna çıkması önceliğimiz. Tek tip okul kıyafeti uygulamasıyla birlikte, sosyal destek alan yaklaşık 104 bin çocuğumuz için kıyafet desteğini Başkent Kartlara yatırdık. Yeni eğitim yılının tüm öğrencilerimize başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz” dedi.