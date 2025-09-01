Köylülerin de önerisiyle bu kültür yuvasına, “FERDA BALKAYA ÇETİN KÜTÜPHANE VE SANATEVİ” adı verilmiştir.

4 yıl önce açılışı yapılan Ferda Balkaya Çetin kütüphane ve Sanatevi’nde her yıl çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Şairler, yazarlar, tiyatro sanatçıları, resim, boyama, karikatür ve daha pek çok alanda sanatçılar katılıp öğrencilerle, köy halkıyla ve değişik illerden gelen dayanışma gruplarıyla etkinlik yapılmaktadır.

Bu yıl 4’üncüsü yapılan etkinlikte yine her yıl olduğu gibi; Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Çaycuma gibi daha pek çok yerden konukların, şairlerin, yazarların, tiyatro ve bağlama sanatçıların, Bartın Belediye Başkanı’nın, Akpınar ve Mahallelerinden gelen halkın ve öğrencilerin katılımıyla coşkulu bir etkinlik yapılmıştır.

Öğrencilerle köy yürüyüşünün ardından, şiirler, türküler ve değişik tiyatro gösterileri yapılmıştır.

Hacı Mahallesi kadınlarının hazırlamış olduğu zengin ikramlıklar tadıldıktan sonra bağlama üstadı Mehmet beyin bağlamasıyla coşkulu türküler, şiirler okunmuş, sonra havanın da kararmasıyla etkinlik sona ermiştir.