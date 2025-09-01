Ankara’da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi uyum eğitimleri kapsamında okullarına gelerek sınıflarında yerlerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen programla öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kaynaşması hedefleniyor.

Çankaya ilçesindeki Ahmet Barındırır İlkokulu’nda minikler, ilk kez dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrencilerin ilk gününe velileri de eşlik etti. Minikler okulu çok sevdiklerini belirtirken, veliler de çocuklarının okula başlamasının mutluluğunu yaşadı.