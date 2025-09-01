Karabük’te dün öğleden sonra çıkan orman yangınına ekipler, karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor. Vali Mustafa Yavuz, şu ana kadar köy ve mahallelerde herhangi bir evin zarar görmediğini açıkladı.

Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda saat 14.30 sıralarında başlayan yangın sonrası bölgeye çevre ilçelerden ve illerden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler gece boyunca karadan, sabah saatlerinde ise havadan müdahaleyi sürdürdü.

“Yangın rüzgarla hızlı yayılabiliyor”

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Yavuz, yangınla ilgili devletin tüm kurumlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirtti. Yavuz, “Yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman hızlı yayılıyor. Harmancık köyünde 10 hanede yaşayan 18 kişi kısa süreli tahliye edildi, risk ortadan kalkınca güvenle evlerine döndüler. Bölge yüksek rakımlı, mevsim kurak ve rüzgar güçlü, bu nedenle yangın hızla yayılabiliyor. Gün batımına kadar 5 helikopter ile müdahale edildi, şu an 164 araç ve 590 personelle karadan çalışmalar devam ediyor. İnşallah yangını tamamen kontrol altına aldığımız haberini hep birlikte paylaşırız” ifadelerini kullandı.