CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde TBMM’de düzenlediği basın toplantısında okul öncesi eğitimdeki eksikliklere dikkat çekti. Özçağdaş, “5 yaş grubundaki çocuklarımızın yalnızca yüzde 84,26’sı okula gidebiliyor. 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı ise sadece yüzde 51,89. Yani iki çocuktan biri okul öncesi eğitim alamıyor” dedi.

Özçağdaş, iktidarın verdiği sözleri tutmadığını ve aileleri kreş yerine evlerde eğitim vermeye yönlendirdiğini belirterek, “İktidar, okulları açmak yerine CHP’li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor. Sıbyan mektepleri ve tarikat-cemaat benzeri eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Önceden okul öncesi öğrencilerine verilen yemek desteği tüm öğrencilere yaygınlaştırılacağı söylenmişti ama çocuklarımızın önünden alındı. Yoksul aileler için katkı payı uygulamasıyla okullar için ekstra ödeme zorunluluğu getirildi” ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, Türkiye’de çocukların ihtiyacı olanın, alanında eğitim almış öğretmenlerin bulunduğu kreş ve anaokullarının sayısının artırılması ve tüm çocukların okul öncesi eğitim imkanına erişebilmesi olduğunu vurguladı.