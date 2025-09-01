Ankara’da, burslarını ve harçlıklarını bir araya getirerek üniversite mezuniyetinin ardından eğitici oyuncak üretimi yapmak için atölye kuran 7 genç girişimci, şimdi 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden 2019 yılında mezun olan gençler, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 20 metrekarelik bir atölye açtı. Ardından KOSGEB desteğiyle atölyelerini 450 metrekareye çıkaran girişimciler, 8 kişiye istihdam sağladı.

Genç girişimcilerden Maruf Fil (33), süreci şöyle anlattı: “Üniversite sonrası 7 arkadaş Güney Afrika’da 8 ay İngilizce eğitimi aldık. Daha sonra burs ve harçlıklarımızı biriktirerek iş kurmaya karar verdik. Amacımız istihdam oluşturmak ve çocuklar için eğitici oyuncaklar üretmekti. Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda gerekli makine parkurunu kurduk ve KOSGEB desteğiyle işimizi büyüttük.”

Eğitici Oyuncaklarla Kültürel ve Manevi Değerler Öne Çıkıyor

Fil, üretim sürecini ve ürünlerin temalarını şöyle açıkladı: “İlk dükkanımız 20 metrekareydi, şimdi bir fabrikanın kapasitesine ulaştık. Hem eğitici oyuncak hem de kurumsal hediyelik ürünler üretiyoruz. Oyunlarımızda Türk Müslüman bilim insanlarını ve peygamberleri tanıtıyor, onların meslekleri üzerinden eğitici-zeka oyunları geliştiriyoruz. Ürünlerimizde sadece maddiyat değil, kültürel ve manevi değerleri de ön plana çıkarıyoruz.”

Girişimciler, ürünlerini uluslararası dillerde hazırlayarak 15-20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve aldıkları olumlu geri dönüşlerle işlerini büyütmeye devam ediyor.