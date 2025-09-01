Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü.

Şerif, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırıları sırasında Azerbaycan'ın gösterdiği siyasi destek ve dayanışma dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti. Aliyev ise Azerbaycan-Pakistan ilişkilerinin kardeşliğe dayandığını vurgulayarak, Pakistan'ın Hindistan karşısında elde ettiği zafer dolayısıyla tebriklerini iletti.