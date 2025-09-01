Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, Nisan–Haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,8 büyümekaydetti. Çeyreklik büyüme oranı %1,6 olurken, ekonomistlerin beklentisi %3,87 seviyesindeydi.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde büyüme %2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise %2 olmuştu. Bu veriler, yılın ikinci çeyreğinde ekonomide hızlanma yaşandığını gösteriyor.

Ancak resmi rakamlardaki büyüme, vatandaşın gündelik yaşamına aynı şekilde yansımadı.

2005’te net asgari ücret 489 TL idi. O dönemde bu maaşla birkaç aylık kira ödenebiliyor, gıda ve altın alımı yapılabiliyordu.

2025’te net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Ancak bu maaş bugün yalnızca tek aylık kira ve sınırlı bir mutfak alışverişine yetiyor.

Ekonomistler, büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde çıkmasına rağmen yüksek enflasyon nedeniyle halkın alım gücünün eridiğine dikkat çekiyor. Böylece kağıt üzerinde artan büyüme, vatandaşın cebinde tam tersine daralmaya dönüşüyor.