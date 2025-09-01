Konya’nın Akşehir ilçesinde aralarındaki dargınlığı bitirmek için bir araya getirilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen M.E. silahla ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.E, ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri S.G, O.M, B.G. ve E.S.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar O.M. ve B.G. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.