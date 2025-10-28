SÜMER TAŞKIRAN

Cumhuriyet’in ilk kuşaklarından biri… Atatürk’ü görmüş, onun nefesini solumuş, Cumhuriyet’in ilk yıllarını Ankara ve İzmit’te yaşamış bir Cumhuriyet çocuğu: Yüksek Mühendis, Mimar ve Yazar Kadri Kalaycıoğlu.

98 yaşındaki Kalaycıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel SONSÖZ’e verdiği röportajda, geçmişe duyduğu özlemi, Atatürk’e olan minnetini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını gözleri dolarak anlattı.

“ATATÜRK'Ü GÖRMEK, O HAVAYI SOLUMAK EN BÜYÜK ŞANSIMDI”

Cumhuriyet’in ilk çocuklarından, Atatürk’ü ‘Gazi’ olarak anan bir tanığın gözünden tarihin sıcak anılarını şöyle anlatıyor Yüksek Mühendis Mimar Kalaycıoğlu...

"1927 doğumluyum. Ailem asırlardır Ankaralıdır. Çocukluk yıllarım Ankara ve İzmit arasında geçti. Cumhuriyet’in ilk yıllarının havasını teneffüs etmiş bir insanım. Bu yüzden kendimi en bahtiyar kişilerden biri sayıyorum" diyor Kalaycıoğlu, sesi titreyerek. Atatürk’ü 'Gazi' olarak hatırladığını belirtiyor:

“O yıllarda kimse Atatürk soyadını bile bilmiyordu. Biz ona hep ‘Gazi’ derdik. ‘Gazi geldi, Gazi gitti’ diye konuşulurdu. Çocuk aklımla bile onun büyüklüğünü hissederdim.”

“CUMHURİYET'İN EN BÜYÜK KAZANCI HARF DEVRİMİDİR”

Cumhuriyet’in anlamını bugün, 98 yaşında daha iyi anladığını söylüyor Kalaycıoğlu ve sözlerine şöyle devam ediyor: “O zamanlar ne padişahlığı bilirdik, ne Cumhuriyet’in değerini... Fakat bugün dönüp baktığımda, harf devriminin ne kadar büyük bir kazanım olduğunu görüyorum. Eğer harf devrimi olmasaydı, bugün bu seviyede olamazdık. Dünya ile bağ kurmamızı, Batı’yı anlamamızı sağlayan en büyük devrim budur. Harf devrimi Cumhuriyet’in kalbidir. O devrim olmasaydı bugün burada olamazdık."

“CUMHURİYET BİZE HÜRRİYETİ ÖĞRETTİ”

Kalaycıoğlu, Cumhuriyet’in en temel kazanımını tek kelimeyle ifade ediyor: HÜRRİYET!

“Eskiden bağımlılık vardı. Dini duyguların yanlış yönlendirilmesiyle insanlar baskı altındaydı. Atatürk bize özgür düşünmeyi, sorgulamayı, üretmeyi öğretti. O dönem, milletin zincirlerini kırdığı bir devirdi.”

“ATATÜRK BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR”

Bu cümleyi söylerken duygulanıyor, gözleri doluyor: “Atatürk benim için bir numaralı kişidir. Onu görmek, o dönemi yaşamak benim için en büyük şanstır. Bugün hâlâ onun ilkeleriyle yaşamak için çabalıyorum. Atatürk, sadece bizim değil, tüm dünyanın rehberi oldu. Bazı ülkeler, Atatürk’ün fikirlerini bizden bile daha iyi benimsedi. Bu hem gurur verici hem de bizler için bir uyarı.”

“YAŞASIN CUMHURİYET, SONSUZA DEK!”

Kalaycıoğlu, sözlerini büyük bir coşkuyla tamamlıyor: “Cumhuriyet bizim varlık nedenimizdir.

Yaşasın Cumhuriyet!

İnşallah daha nice yüzyıllar boyunca yaşasın!”