Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Volkan Demirel’i getirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, 44 yaşındaki teknik adamla yarın resmi sözleşme imzalayacak.

Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK’de görev yapmıştı.