İşte Türkiye Futbol Federasyo'nun açıklaması şu şekilde:



"Hukuk Müşavirliği'nce 28.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ'nün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN'ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



79- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



80- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK'ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



83- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



84- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



85- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



86- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



87- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



88- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



89- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



90- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



91- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



92- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



93- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL'ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



95- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



100- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



101- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



102- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



103- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



104- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



105- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



106- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



107- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



108- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ'nün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



109- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



112- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



113- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



114- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



116- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



117- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



120- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ'ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



132- Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK'ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ'ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ'nün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



139- Klasman Hakemi TURHAN BEYKE'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK'ün futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar