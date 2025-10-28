Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de bir kafede düzenlenen “Küresel Vicdan” konulu söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada Gazze’deki duruma, Mavi Marmara olayına ve Türkiye’nin iç siyasetindeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, devlet ve milletin çıkarı söz konusu olduğunda her zaman sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, “Ne kadar ihtilaf edersem edeyim. Ülkenin başında kim olursa olsun. ‘Devlet darda, millet sıkıntıda’ dendiğinde, yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam. Türkiye’de bugün devleti kılcal damarlarına kadar tanıyan iki kişi varsa birisi Sayın Cumhurbaşkanı, ikincisi benim. Sadece bizim devleti değil, İsrail devletini de Filistin’i de tanıyorum” dedi.

Gazze’de yaşananlara değinen Davutoğlu, “Gazze’yi niye insansızlaştırmak istiyorlar? Çünkü onun önünde 2006 yılında keşfedilen büyük doğal gaz kaynakları var. Ben savaş yanlısı değilim. Barış için 2009-2012-2014 savaşlarında heyetimle birlikte ateşkesi bizzat ben sağladım” ifadelerini kullandı.

Mavi Marmara olayına da değinen Davutoğlu, “Mavi Marmara’da şehit düşen bütün kahramanları rahmetle anıyorum. O olayda üç gün hayatımın en zorlu günleriydi. Ama İsrail ile bütün bunları yaşayınca bir perspektif kazanıyorsunuz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelmesi durumunda nasıl davranacağına ilişkin soruya ise Davutoğlu şu yanıtı verdi: “Hayatımı ilkelere göre yaşadım. Akademide neyi savunduysam, başbakanlıkta da aynı şeyleri savundum. Ne kadar ihtilaf edersem edeyim, devlet darda, millet sıkıntıda olursa elimden geleni yaparım. Başbakanlığı da nefsimi ayaklarımın altına alarak bıraktım.”

Davutoğlu, siyaseti bırakma düşüncesine ilişkin de “Bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım. İhtiyaç var ki siyaseti yapıyorum. Ama o, benim vereceğim bir karar değil. Ben, o ilkeler içinde gereğini yaparım” dedi.