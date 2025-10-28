Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre:

28 Ekim 2025 Salı günü için:

Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerine meteorolojik sarı uyarı verildi.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü için ise:

Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerinde sarı uyarı geçerli olacak.

3 Saatlik Periyotta Muğla ve Antalya Dikkat!

Açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 3 saat içinde Muğla’nın güneyi ve Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz’de Çarşamba Alarmı

Çarşamba günü ise Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde etkili olacak yağışların, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

“Vatandaşlarımız Dikkatli ve Tedbirli Olsun”

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınmasının önemle hatırlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

Uyarı Kapsamındaki İller: Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Artvin, Giresun, Rize, Trabzon.