Cumhuriyetimizin 102. yılı, Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi’nde büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Hastane bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene hastane yönetimi, hekimler, hemşireler ve tüm personel katıldı.

Törende konuşan Başhekim Op. Dr. Ali Derinöz, Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü hep birlikte gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, her birimizin omuzlarında yükselmeye devam ediyor. Bizler, sağlık çalışanları olarak bu emanete sahip çıkmanın en anlamlı yollarından birini temsil ediyoruz. Çünkü insanı yaşatmak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmaktır.”

Ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Özeren, Cumhuriyet’in gelişim ve ilerlemenin sembolü olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bizler, Cumhuriyetin ışığında sağlık hizmetlerimizi sürekli geliştirerek daha iyiye ulaşmak için durmadan çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet, gelişmektir; Cumhuriyet, geleceğe güvenle bakmaktır. Ülkemiz sağlıkta dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Durmadan çalışmaya ve halkımızın sağlığını korumaya, iyileştirmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Balkan Bandosu, günün anlam ve önemine uygun marşlar çalarak törene renk kattı. Hastane çalışanları marşlara hep birlikte eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir heyecanla kutlayarak, Atatürk’ün izinde çağdaş ve güçlü Türkiye ideallerine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.