GONCAGÜL KONAŞ

Radisson Blu Hotel Ankara Genel Müdürü Atilla Aytun, turizm sektöründeki gelişmeler, Türkiye’nin iç ve dış turizmdeki konumu ve yaklaşan NATO Zirvesi’nin Ankara’ya sağlayacağı katkılar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

2026 yılının başkent için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Aytun, “NATO Zirvesi sadece konaklama sektörüne değil, Ankara’nın markalaşma sürecine de büyük ivme kazandıracak.” ifadelerini kullandı. Aytun, turizm sektörüne, Türkiye’nin iç ve dış turizmdeki konumuna da dikkat çekti.

“RADİSSON BLU ANKARA, CUMHURİYET’İN KALBİNDE”

Radisson Blu Hotel Ankara’nın geçmişine değinen Aytun, otelin tarihî bir konumda yer aldığını belirtti: “Radisson Blu Hotel Ankara, 1969’da ‘Stad Otel’ olarak açılmış, 2004 yılında da Radisson markasıyla hizmete başlamıştır. Otelimiz, Ulus’ta; Cumhuriyet’in kurulduğu, Ankara’nın kültürel ve tarihî dokusunun merkezinde yer alıyor. Adeta bir kültür adasının içindeyiz.”

“SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SORUNU PERSONEL EKSİKLİĞİ VE DİL YETERSİZLİĞİ”

Turizm ve otelcilik sektörünün sorunlarını değerlendiren Aytun, özellikle istihdamda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, “Sektörün şu anda en önemli sorunu personel açığı. Aslında ülkemizde işsizlik var ama buna rağmen turizm sektöründe ciddi bir eleman eksikliği yaşanıyor. Bunun nedeni düşük ücret skalaları, uzun çalışma saatleri ve vardiya sistemi. Ayrıca turizm mezunlarının sektöre dönüş oranı da çok düşük. Bir diğer büyük sorun da dil konusu. Eğitim ilerlemesine rağmen yabancı dil bilen personel bulmakta zorlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN PAHALI İMAJI TURİZMİ ZORLUYOR”

Türkiye’nin turizm potansiyelini değerlendiren Aytun, iç ve dış turizmde yaşanan ekonomik dengesizliklere vurgu yaptı. “COVID sonrası dünyada ve Türkiye’de turizm yeniden büyük bir ivme kazandı. Eskiden sadece ‘deniz, kum, güneş’ denirdi ama artık turizm çeşitlendi, 12 aya yayıldı. Kapadokya, Pamukkale balon turizmi çok talep görüyor. Fakat Türkiye’nin dışarıda bir ‘pahalı ülke’ imajı var. Bu algı ülkemizi zorluyor. İç turizmde de maliyetlerin yükselmesi nedeniyle tatil süreleri kısaldı. Eskiden 6-7 gün tatil yapan aileler artık 4-5 günle yetiniyor.” dedi.

“İÇ TURİZM DIŞARIYA KAYIYOR”

Aytun, son yıllarda yerli turistlerin yurt dışı tatillere yöneldiğini belirterek, “İç turizm bile şu anda yurt dışına gitmeye başladı. Çünkü Mısır, Yunanistan, Balkan ülkeleri gibi yerler hem daha ucuz hem de vizesiz. Türkiye’deki tatil fiyatları yüksek kaldığı için insanlar alternatif tatil seçeneklerine yöneliyor.” şeklinde konuştu.

“2026 NATO ZİRVESİ ANKARA’YA HAREKET GETİRECEK”

Ankara turizminin geleceğine dair önemli bir fırsata dikkat çeken Aytun, 2026’da başkentte yapılacak NATO Zirvesi’nin Ankara için tarihi bir dönüm noktası olacağını belirtti:

“2026, başkent Ankara için önemli bir yıl olacak. 7-8 Temmuz’da NATO Zirvesi Ankara’da yapılacak. Yaklaşık 6 binden fazla katılımcı bekleniyor. Bu Ankara için büyük bir fırsat. Ayrıca zirve öncesi 50 bini aşkın kapasiteli yeni stadyumun açılması planlanıyor. Bu alan sadece spor değil, büyük etkinlikler için de kullanılacak.”

“ANKARA’NIN DIŞ UÇUŞ HATLARI ARTMALI”

Ankara’nın turizm potansiyelinin artması için ulaşım bağlantılarının da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Aytun, “Ankara’nın en büyük eksiği direkt uçuş hatlarının azlığı. Ancak yakın zamanda Barcelona ve Madrid uçuşları başlıyor, ardından Roma ve Milano gibi hatlar da açılacak. Bu gelişmeler, başkentin turizm trafiğini ciddi biçimde artıracaktır.” dedi.

“TURİZMDE ÇEŞİTLİLİK TÜRKİYE’NİN GÜCÜ”

Son olarak genel değerlendirmesinde Aytun, “Sağlık turizmi, marina turizmi, kültür turizmi gibi alanların gelişmesi Türkiye’yi on iki aya yayılan bir turizm ülkesi haline getiriyor. Ankara da bu çeşitliliğin önemli bir parçası olacak.” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.