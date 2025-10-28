Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karatepe, “Ankaragücü gibi bir camiada ligde kalmak hedef olamaz” dedi.

“Ankaragücü Büyük Bir Camia, Hedef Play-Off”

Göreve geldiği günden bu yana takımın potansiyeline inandığını belirten Karatepe, şu ifadeleri kullandı:

“İlk konuşmamda ligde kalmak hedef olamaz dedim. Çünkü dünyanın en küçük hedefi o. Ankaragücü büyük bir camia. Türkiye'de ilk 10’a girecek bir kulüp. Camiada ışığı görmesem, gelmeden önce takımın fizibilitesini yapmasam bu hedefi koymazdım. İlk yarıya ilk 8’de girmek istiyorum. Sezon sonunda da play-off hedefliyoruz. Şartlar değişebilir ama biz üst sıraları zorlamak ve mücadele eden bir Ankaragücü’nü göstermek zorundayız.”

“Yönetimde Kan Değişikliği Olumlu Yansıdı”

Yaklaşık 2 ay önce göreve başladığını hatırlatan Karatepe, yönetim değişiminin kulübe olumlu yansıdığını söyledi:

“Yönetimde bir kan değişikliği oldu. Yeni başkanımız sporun içinden gelen bir isim. Maddi sorunların ortadan kaldırılması konusunda ciddi bir mücadele var. Biz içeride düzeni korudukça, bu sorunlar çözüldüğünde saha içindeki performans da yükselecektir.”

“Oyuncularımın Arkasındayım, Pes Etmem”

Futbolun doğasında iniş çıkışların olduğunu belirten Karatepe, “Ben her zaman oyuncularımın arkasındayım, dik dururum, asla pes etmem” dedi.

“Futbolun Dili Birdir”

Yaklaşık 20 yıllık antrenörlük geçmişine sahip olduğunu dile getiren Karatepe, Süper Lig tecrübesine de dikkat çekerek, “Futbolun dili birdir. Oyuncularımla samimi bir ortam yakaladık” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Kastamonuspor Deplasmanında

MKE Ankaragücü, 2 Kasım Pazar günü ligin 11. haftasında deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.