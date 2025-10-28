Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Cumhuriyetin 102. yılını Ankara’da düzenlediği özel bir resepsiyonla kutladı. Yerli ve yabancı konukların katıldığı resepsiyonda, Cumhuriyetin ilk yıllarında yayımlanan kadın dergisi SÜS’ün bir sergisi de yer aldı.

Resepsiyona, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, MEVLANASİFED Başkanı Güliz Arıkoğlu, İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci ile iş dünyası temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

“İKİNCİ YÜZYIL KADINLARIN YÜZYILI”

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider, konuşmasında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını belirterek, şunları söyledi:

“Bugün burada sadece bir kutlama için değil; Cumhuriyetimizin bize yüklediği sorumluluğu yeniden hatırlamak için bir aradayız.102 yıl önce temeli atılan Cumhuriyet; özellikle kadınlar için bir özgürlük manifestosudur. Bizi görünmez olmaktan çıkarıp, hayatın tam merkezine yerleştiren en büyük devrimdir. Atatürk bize sadece haklarımızı vermedi. Ülkemizi ileri taşımak, üretmek, liderlik etmek görevini verdi. Biz KAİSDER olarak tam da bu görevin takipçisiyiz.”

VALS, RİTİM PERFORMANSI

Resepsiyonda; Atatürk ve Latife Hanım canlandırmasıyla gerçekleştirilen vals performansı Cumhuriyetin ilk yıllarının atmosferini davetlilere yeniden hissettirdi. CSO sanatçısı Dinçer Özer’in ritim gösterisi ve 100. Yıl Marşı ile coşku, zirveye ulaştı.

CUMHURİYETİN İLK YILLARININ KADIN HAFIZASI

Gecede, 1923’de yayınlanan kadın dergisi olan SÜS Dergisi’nin 44. sayısının tercüme ve açıklamaları ile ilgili bir sergi de düzenlendi. O yılların kadın hafazısını geleceğe taşıyan sergi büyük ilgi görürken, derginin bugünkü versiyonu da basılı olarak davetlilere sunuldu. Ayrıca KAİSDER kadınlarının ürettiği sanat eserleri sergilendi. Bu sergiden elde edilen gelir, kadınların iş ve sosyal hayatta güçlenmesini destekleyen KAİSDER projelerinde kullanılacak.